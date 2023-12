Festività, Manfredi: "Troppa folla in città? Napoli è organizzata e sicura"

Tante persone sì, ma in sicurezza. Gaetano Manfredi risponde così a proposito del periodo delle festività natalizie che sta vedendo la città particolarmente affollata e caotica.

"Fino ad ora le cose sono andate bene e ci auguriamo che queste feste passino con grande gioia e presenze - ha spiegato il primo cittadino - ma con un sistema controllato che è stato già tarato con la festa per lo scudetto. I turisti troveranno una città organizzata e sicura. Ci stiamo preparando per Capodanno, abbiamo centinaia di uomini per garantire un Capodanno gioioso e festoso ma in piena sicurezza".

Manfredi ha detto anche la sua rispetto all'enorme quantità di persone che ha festeggiato alla vigilia di Natale nella cosiddetta zona dei 'baretti' di Chiaia: "Ci sono delle abitudini che portano i ragazzi ad assembrarsi ma, insieme al prefetto, abbiamo messo in campo un sistema di controllo che devo dire ha funzionato bene perché ha evitato che ci fossero incidenti ed ha garantito un livello minimo di sicurezza".

"La mobilità - ha quindi concluso il sindaco - è un diritto delle persone e non possiamo impedire loro di scendere in strada, ma invitiamo tutti ad utilizzare anche altre zone della città perché questo ci consente anche di dividere la pressione delle persone".