Covid, le preoccupazioni di Manfredi: "Curva contagio cresce, serve responsabilità e non repressione"

“Sono preoccupato per l'andamento dei contagi”. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha oggi sottolineato che “i numeri che abbiamo ancora oggi ci dicono che la curva dei contagi sta crescendo. Per fronteggiare questo non ci vuole attività repressiva, ma una grande responsabilità da parte delle persone”.

Il bollettino regionale di ieri (con 2.291 casi e 8 decessi) ha segnato una pausa dopo un crescendo che aveva portato anche la Campania al proprio record di diagnosi dall'inizio dell'emergenza pandemica. Il tutto mentre le ordinanze di Manfredi per quanto riguarda Napoli e di Vincenzo De Luca per quanto riguarda l'intero territorio regionale hanno – tra le polemiche – posto un drastico freno alle possibilità di festeggiamenti (ed eventuali assembramenti) nel corso delle festività natalizie e per il prossimo 31 dicembre.

Il sindaco si è detto soddisfatto dei controlli che sono stati effettuati in questi giorni per verificare il rispetto dei provvedimenti.