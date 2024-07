La ricetta di Manfredi: "Con impianti moderni migliorano i servizi e calano le tariffe"

"Quando facciamo un investimento dobbiamo analizzare qual è la ricaduta migliore per i cittadini. Da un lato il miglioramento della qualità della gestione del servizio, che è fondamentale, ma dobbiamo anche essere in grado di far ricadere sui cittadini il beneficio della riduzione della tariffa". È quanto ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenendo in occasione dell'evento "Utilities ed investimenti: un modello di sviluppo per i territori", organizzato a Napoli da Utilitalia, la federazione che riunisce le Aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas.

"Oggi - ha evidenziato Manfredi - i servizi pubblici costano tanto, le tariffe sono impegnative e incidono sul bilancio delle famiglie. Se noi siamo in grado di far passare questa equazione, cioè che il miglioramento dell'organizzazione, l'avere impianti più moderni, una capacità di una migliore gestione, coincide con un miglioramento del servizio e una riduzione della tariffa, alla fine le persone si convincono che questi investimenti sono utili per il loro futuro, ma anche per il loro presente".

Il sindaco di Napoli ha spiegato che "per avere un servizio efficiente dobbiamo avere una impiantistica all'avanguardia, sia quella che riguarda i rifiuti, sia quella legata al ciclo integrato delle acque e alla gestione e produzione di energia", evidenziando come occorra la "capacità di far capire ai cittadini che avere degli impianti all'avanguardia, commisurati alle esigenze dei vari bacini di utenza, significa un'opportunità, non un problema. È il primo punto per evitare il terrore dell'impianto, un terrore che c'è perché tutte le cose nuove uno preferisce averle lontane da casa propria, però se si capisce che quell'impianto rappresenta un'opporutnità per la comunità, un'occasione, un modo per vivere meglio, non peggio, alla fine questa strada si riesce a percorrere".

"Uno dei primi atti fatti quando mi sono insediato come sindaco è stato l'approvazione del primo impianto di gestione dei rifiuti all'interno del perimetro urbano", ha ricordato, aggiungendo: "Siamo riusciti a convincere le persone che cominciare a realizzare impianti anche in città significava garantire quell'autosufficienza impiantistica di cui la Regione Campania si sta dotando e anche Napoli e la sua area metropolitana si stanno dotando".