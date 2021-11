Manfredi: "Risorse per Napoli nella Finanziaria. Bagnoli? Cambiamo marcia"

"Stiamo lavorando in quete ore per trovare con il Governo una soluzione per Napoli". Gaetano Manfredi non perde la speranza e attende ancora un segnale da Roma per le risorse che permetterebbero di salvare i conti del Comune e riavviare la macchina amministrativa. "L'assessore Baretta è al lavoro per questo. Stiamo discutendo su varie opzioni. Ci aspettiamo che la soluzione venga trovata nella legge Finanziaria e noi faremo ripartire la città".

A margine della presentazione di Futuro Remoto, a Città della Scienza, il primo cittadino ha commentato anche lo stato della riqualificazione di Bagnoli: "Assurdo che dopo trent'anni non si sia fatto nulla. Parleremo con Invitalia per cambiare marcia. Diventerò commissario in questi giorni e abbiamo il dovere di dare nuova linfa a questo pezzo di città".