Danno al Vomero, tantissime famiglie senza acqua in via Cilea: e in strada c'è un 'lago' | VIDEO

Giornata di disagi per tantissime famiglie di via Cilea. Sin dalla tarda mattinata di lunedì, in parte della strada al Vomero, è stata, infatti, sospesa la fornitura idrica.

Abc Napoli, sulla propria pagina social ufficiale, ha fornito un aggiornamento sulla situazione: "Nella zona di via Cilea, a seguito di un danno provocato da terzi, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto nella serata di oggi 22 gennaio 2024".

Nel frattempo nella strada collinare continua a fuoriuscire acqua da un tubo, che sta 'allagando' il marciapiede, come si può vedere dalle immagini.