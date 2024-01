Manca l'acqua in due strade del Vomero: quando è previsto il ripristino del servizio idrico

Abc Napoli rende noto che al Vomero, nella zona di via Kerbaker e via Solimena, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico.

Il ripristino - informa l'azienda speciale cui compete la gestione idrica cittadina - è previsto nella tarda serata di oggi mercoledì 17 gennaio.

Già nella giornata di martedì si era resa necessaria l'interruzione del servizio per alcune ore nella zona di via Solimena e via Sacchini.