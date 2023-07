Un guasto lascia parte della città senza acqua: ecco le strade interessate

Il Comune di Pozzuoli comunica che per lavori urgenti parte della città resterà senz'acqua. Questo il comunicato: "Oggi, 10.07.2023, la società erogatrice di acqua per la Città di Pozzuoli ha comunicato l'improvvisa necessità di sospendere la fornitura alla zona bassa della città per lavori urgenti in Via Diocleziano a Napoli. Le utenze interessate dalla sospensione sono quelle della zona bassa della città da Via Napoli a Via Raimondo Annecchino altezza cumana di Arco Felice e zone limitrofe.

L'ufficio competente sta allestendo Servizio di Autobotte con acqua non destinata al consumo che sarà ubicato all'altezza del Monumento ai Caduti all'inizio di Via Giacomo Matteotti a partire dalle ore 13.30. Si specifica che la chiusura della fornitura idrica non è dipesa da necessità del Servizio Ciclo Integrato delle Acque ed al momento non è possibile indicare un orario di fine lavori. Ci scusiamo per il disagio. Seguiranno aggiornamenti".

Aggiornamento

"La società continua a lavorare a Via Diocleziano per riparare il guasto alla condotta, che sta causando l’assenza di acqua in tutta la parte bassa della città di Pozzuoli. Siamo costantemente in contatto con i tecnici di Napoli, ma al momento non abbiamo informazioni sui tempi di risoluzione del problema, che pare si protrarrà fino alla tarda serata. Per arginare gli inevitabili disagi, abbiamo predisposto l'invio di una seconda autobotte, con acqua non destinata al consumo, che sarà disponibile a partire dalle ore 18:30 a Piazza a Mare, in corrispondenza dello stazionamento dei Taxi. L’altra autobotte è già attiva dalle ore 13:30 a Via Matteotti, all’altezza del Monumento ai Caduti", fa sapere il Comune.