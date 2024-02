Premio a Geolier, la mamma di Giogiò contro Manfredi: "Doveva premiare anche mio figlio"

Daniela Di Maggio, mamma del musicista innocente ucciso mesi fa a piazza Municipio, ha lamentato la scelta del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di premiare Geolier e non anche il suo Giogiò.

Il riferimento è al conferimento della targa personalizzata che il primo cittadino ha conferito al secondo classificato a Sanremo.

La madre di Giovanbattista Cutolo si è detta "lieta" del premio al ragazzo di Secondigliano, ma anche che il sindaco non può premiare soltanto lui. Manfredi dovrebbe per Di Maggio, premiare anche "Giovanbattista Cutolo che è stato su quel palco (l'Ariston, ndR) con la mia testimonianza, perché lui era un bene culturale vivente".

Daniela Di Maggio sul palco dell'Ariston era andata a ricordare proprio suo figlio musicista. "Tutta Secondigliano sta brindando, stanno dicendo abbiamo vinto noi – sono ancora parole di Di Maggio – come al solito loro si sentiranno più forti in una Napoli dove Giovanbattista Cutolo non viene premiato, ma ci rendiamo conto? Questo non va bene".