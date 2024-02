Maltempo, allagamenti nel napoletano: Protezione civile in azione con gommoni per aiutare cittadini in difficoltà

Il maltempo flagella la provincia di Napoli. Allagamenti sono stati segnalati alla Protezione Civile della Regione Campania sui Monti Lattari e nell'Agro Nocerino-Sarnese.

Volontari sono in azione, con il coordinamento della Sala Operativa, a Castellammare per una esondazione del Sarno in via Ripuaria che ha reso necessario supportare alcuni cittadini in difficoltà con l'uso di gommoni.

Nel frattempo è stata prorogata di 24 ore, ovvero per tutta la giornata di lunedì 12 febbraio, l'allerta meteo in vigore fino alle 23.59 su tutta la Regione Campania, che nel napoletano è di livello "arancione". Dalla mezzanotte il livello passerà a "giallo".