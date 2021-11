Maltempo a Napoli, strada allagata ed effetto 'fontane' in una via della città | VIDEO

Gravi disagi in via Stadera a causa del maltempo che si è abbattuto su Napoli nella giornata di sabato

Disagi ed allagamenti a Napoli per il maltempo che si è abbattuto sulla città nel corso della giornata di sabato. In un video inviato da un cittadino a Francesco Emilio Borrelli e pubblicato dal consigliere regionale campano sulla sua pagina Facebook, si vede la situazione che si è venuta a creare in via Stadera, con la strada allegata con un effetto 'fontane'.