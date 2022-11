Maltempo, negozi allagati e automobilisti in difficoltà nel napoletano: gli interventi della Protezione civile

Sono tantissimi i disagi ed i problemi causati dal maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Campania e sulla provincia di Napoli.

A Forio d'Ischia, in località Citara, 10 operatori della Protezione civile regionale, dotati di 4 motopompe, hanno effettuato interventi per liberare locali commerciali allagati.

Volontari in azione anche a Torre del Greco, dove hanno prestato soccorso ad alcuni automobilisti in difficoltà in via De Gasperi e in alcuni sottopassi.