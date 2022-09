Coppia viva per miracolo: "mio marito bloccato per 40 minuti nel tunnel mentre l'acqua saliva"

Stamane Rosanna, napoletana, e Pietro primario presso un ospedale del casertano, marito e moglie, si trovavano assieme in auto ed avevano imboccato da poco il tunnel della cosiddetta "variante", verso Caserta, quando l'acqua ha improvvisamente cominciato a salire facendo spegnere l'auto.

Vivi per miracolo

"Prima ancora che potessimo capire cosa fare l'acqua è arrivata ai sediolini e continuava a salire - racconta a NapoliToday Rosanna, ancora molto scossa - I telefoni cellulari, nella galleria, non prendevano, quindi abbiamo dovuto decidere in fretta. Mio marito, che era alla guida, era ostacolato dal volante, quindi toccava a me cercare aiuto. Ho camminato verso l'uscita, trascinandomi nell'acqua e nella melma che mi arrivavano alla vita".

Rosanna spiega che l'unico numero di emergenza che ricordava era il 112. L'operatore l'ha rassicurata che stava inviando qualcuno: "ma intanto il tempo passava - spiega Rosanna - mio marito era bloccato in auto, nel tunnel, con l'acqua che continuava a salire perché la pioggia non finiva mai. E c'era un vento gelido". Diversi gli automobilisti che sono passati e hanno visto Rosanna sotto la pioggia, esposta al vento, bagnata fradicia. "Qualcuno si è fermato incuriosito. Ho chiesto se potevano darmi qualcosa per coprirmi, stavo gelando - dice Rosanna - ma tutti tiravano dritto. Poi non so da dove, è apparsa una signora a piedi. Si è avvicinata, si è tolta il maglione che aveva sotto il soprabito e me lo ha dato. Gli angeli esistono".

Rischio e beffa

"Dopo oltre 40 minuti, in quelle condizioni davvero un tempo interminabile - aggiunge Rosanna - i soccorsi sono finalmente arrivati". E qui la storia si fa grottesca: nessuna coperta termica o ambulanza per i due, bagnati, infreddoliti e spaventati. La circolazione nel tunnel è stata temporaneamente chiusa e l'auto spostata lateralmente, dove non c'era acqua, "ma non tocca a noi spostarla", si sono sentiti rispondere Rosanna e il marito. "A prenderci è venuto mio cognato" conclude amareggiata Rosanna, adesso alle prese con la burocrazia: a quanto pare la loro assicurazione inoltre non compre questo tipo di eventi. E c'è l'auto da recuperare. "Nel frattempo già mi brucia la gola", commenta Rosanna