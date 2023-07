Ennesima tragedia sfiorata al Vomero: causa vento cadono grossi rami a via Bernini

Con il vento torna l'emergenza alberi al Vomero dove si è nuovamente sfiorata la tragedia, stavolta in via Bernini.

Erano da poco passate le 18 quando nella parte bassa della trafficatissima via collinare, sul lato di sinistra per chi la percorre in discesa, un grosso ramo si è abbattuto sulla strada. Tanta la paura e anche l'indignazione dei residenti per una emergenza che ormai è diventata endemica: ogni volta che c'è vento, infatti, al suolo cascano rami e non di rado anche gli alberi, come accaduto solo una manciata di giorni fa, il 15 giugno, in via Altamura. E crolli di alberi recentemente si sono avuti anche in Corso Vittorio Emanuele e a Posillipo.

Sul posto è intervenuta la Protezione civile del Comune di Napoli e, con tre mezzi, i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere il ramo e a mettere in sicurezza la zona. Un agronomo del Comune, stando a quanto raccontato da alcuni residenti, ha effettuato una perlustrazione nei dintorni di via Bernini facendo rimuovere alcuni rami e recintare il perimetro di un altro albero a via Alvino