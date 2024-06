Malika Ayane e Gassmann: "Essere al Napoli Pride è necessario. E' importante lottare per i diritti civili" | VIDEO e Gallery

Per la colorata parata del Napoli Pride 2024 un fiume di persone varcano Piazza Trieste e Trento per poi attraversare via Toledo. Probabilmente da quando la manifestazione del Pride si organizza anche a Napoli è l’edizione più partecipata, più sentita. Saranno i tempi che corrono in cui i diritti civili sembrano non essere per tutti ma, anzi, sempre più effimeri.

Dalle casse dei festosi e colorati carri c’è ad altissimo volume Rumore di Raffaella Carrà piuttosto che The Rhythm of the Night cantato da Corona; i look eccentrici; coppie etero e omosessuali che si baciano, perché in fondo il Pride è anche questo, manifestare per essere liberi di scegliere chi amare; i cartelli contro Meloni, Vannacci e Salvini perché il Pride è un atto socio-politico.

In questo assolato pomeriggio di fine giugno a essere in piazza però non c’è solo la comunità lgbtq ma anche tante famiglie che portano alla sfilata i loro figli, ragazzini o bimbi che siano, perché combattere per fare in modo che i diritti siano inalienabili riguarda tutti e questo è un concetto a cui bisogna imparare già da piccoli.

Ci sono anche tanti turisti provenienti dalla Francia e Austria che hanno voluto proprio essere al Pride di Napoli invece di andare a quelli di Milano e Napoli.

Dal palco dello show di piazza Dante dove la parata si è conclusa, i presidenti delle associazioni che hanno organizzato la manifestazione affermano ufficialmente che quest’anno 300mila persone sono scese in strada.

Un vero successo che inorgoglisce, nonostante qualche momento critico da parte di un gruppo di militanti dell’ex OPG che protestano contro le multinazionali che finanziano Israele poco prima che inizi lo spettacolo.

Istituzioni e artisti al Pride 2024

Per la prima volta la partecipazione insieme al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, quest' anno c'è anche il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, una dimostrazione simbolica di quanto anche le istituzioni del territorio sostengano il Pride e la comunità LGBTQ in un momento storico delicato.

Soprattutto gi artisti sono accanto al Pride da sempre , scegliendo di intervenire anche con la loro arte.

Da quattro anni il direttore artistico dello spettacolo dedicato al Pride, Diego Di Flora, ha portato sul palcoscenico della manifestazione cantanti e attori amati dal grande pubblico che aderiscono alla manifestazione, alcni di loro sono diventano anche testimonial come Malika Ayane, che è la madrina del Napoli Pride 2024.

Noi di NapoliTODAY incontriamo al backstage sia lei che Leo Gassmann, altro musicista che non ha esitato a partecipare allo show di quest'edizione.

Per entrambi la musica ma chiunche faccia arte debba essere lì per sensibilizzare le persone per combattere a favole dei diritti civili.

"E' importante lottare per i diritti civili. Viviamo in un mondo che va sempre più in una direzione pericolosa dove le persone hanno sempre meno diritti" afferma Leo Gassmann.

Malika Ayane diretta e senza troppi giri di parole dice: "Scendere in piazza è importante ma le cose cambiano anche andando a votare, perché le leggi si fanno in Parlamento. Per cui anche se le elezioni capitano in estate, una domenica si può saltare il mare per stare in una cabina elettorale"