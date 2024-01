La ‘maledizione di Pompei’, ragazza restituisce pietre rubate: “Mi sono ammalata di cancro”

Ne parla come se fosse una cosa reale, la ‘maledizione di Pompei’, in una lettera che ha inviato anonimamente al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel. Il biglietto, scritto in inglese, è stato postato su X dallo stesso Zuchtriegel.

La giovane turista pare avesse rubato delle pietre dal sito archeologico, che evidentemente per una questione di karma ha deciso di restituire al direttore.

"Non sapevo della maledizione – scrive la ragazza – Non sapevo che non avrei dovuto prendere delle pietre. Nel giro di un anno mi sono accorta del cancro. Sono giovane e in salute, e i medici dicono che è solo 'sfortuna'. Per favore accetti le mie scuse e questi pezzi. Mi dispiace".

Zuchtriegel ha accettato le scuse e pubblicato anche un messaggio per lei, sempre in inglese: "Cara anonima mittente di questa lettera...le pietre di pomice sono arrivate a Pompei...Ora buona fortuna per il tuo futuro e 'in bocca al lupo' (in italiano, ndR), come diciamo in Italia".