Pasquale lotta contro un brutto male: sposa la sua Alessandra in ospedale

La lotta contro un brutto male non ha fermato Pasquale che ha voluto coronare il sogno di sposare la sua Alessandra. La storia arriva da Frattamaggiore. Pasquale aveva espresso il desiderio di sposare la sua amata, ma nell'attesa dei documenti le sue condizioni sono peggiorate. La cosa, però, non ha frenato la coppia che ha pronunciato il fatidico "sì" in ospedale, proprio dove Pasquale è ricoverato.

Una storia d'amore bellissima che viene raccontata dal sindaco di Frattamaggiore, Marco Antonio Del Prete. Il primo cittadino, viste le difficoltà di ospitare la coppia in Comune, ha organizzato il matrimonio in ospdale, per realizzare la promessa fatta ai novelli sposi. "Voglio raccontarvi una bellissima storia d’amore. Loro sono Pasquale e Alessandra e da oggi sono ufficialmente marito e moglie. Pasquale è affetto da un brutto male che non si sa quanto tempo gli darà ancora da vivere. Qualche settimana fa mi ha espresso un desiderio: quello di sposare la sua amata", racconta il sindaco.

"Ci siamo subito attivati per preparare i documenti ma purtroppo negli ultimi giorni la situazione è peggiorata. E così non abbiamo perso tempo! Oggi ho raggiunto Pasquale dove si trovava per effettuare la sua terapia salvavita e finalmente i novelli sposi hanno coronato il loro sogno. Pasquale mi ha chiesto di pubblicare questa foto. Affinché tutti potessimo capire che “l'umano arriva dove arriva l'amore, non ha confini se non quelli che gli diamo”. Auguri Pasquale e Alessandra! É stato un onore per me partecipare al coronamento del vostro amore", conclude il racconto.