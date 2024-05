Il procuratore generale Gialanella: "La mafia è penetrata profondamente nell'economia che detta le regole, ormai, della nostra società"

"Il tessuto di questa regione, di questo distretto, è profondamente malato, proprio per la sua opacità di fondo. La opacità anche del tessuto legale ha consentito in questi anni alla criminalità organizzata di penetrare profondamente nelle nostre strutture sociali e nelle nostre strutture economiche": è un'analisi limpida, precisa e impietosa quella del Procuratore generale Antonio Gialanella, intervistato da NapoliToday a margine della cerimonia a Palazzo Criscuolo, al Centro Direzionale, per l'insediamento ufficiale del nuovo presidente della Corte d'Appello di Napoli Maria Rosaria Covelli, alla quale è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

La mafia è in tutti gli snodi essenziali

"Lo sforzo enorme che la magistratura deve compiere in questo Distretto - spiega Gialanella a NapoliToday - è proprio quello di dipanare questa opacità, di distinguere il grano buono da quello cattivo, e questa è un'impresa estremamente complicata.

Non è vero che la mafia sia qualcosa che è contro lo Stato. La mafia è penetrata profondamente in tutti gli snodi essenziali, nel nostro vivere comune, nell'economia soprattutto, ed è l'economia che ormai detta le regole ormai della nostra società e della nostra convivenza.

Senza risanare il tessuto economico è impossibile risanare il tessuto sociale; e senza risanare l'uno e l'altro, il compito della magistratura è estremamente arduo. I magistrati ci provano, naturalmente, ma è indispensabile in questa in questa opera l'apporto fondamentale anche delle strutture politiche perché la contaminazione anche delle strutture amministrative e delle strutture politiche è profonda".

L'intervento del Procuratore generale

Sulla opacità del contesto Gialanella ha richiamato l'attenzione dei presenti nel corso del suo intervento nella sala Arengario di Palazzo Criscuolo:

"Nel nostro distretto è difficile stabilire un confine netto tra una comunità civile formalmente rispettosa della legalità, da una parte, e, dall’altra parte, un contesto di 'sistemi' criminali organizzati ma che si pongono tra loro in forma di costellazione, senza una cupola unitaria di comando; e c’è poi, in questo territorio, l’illegalità diffusa nella Pubblica amministrazione, prima ancora che in parte del personale politico, e c’è poi la devianza c.d. comune e quella minorile.

Ma questa opacità del contesto non sta affatto a dire che in questo territorio tutto sia crimine e non esista una comunità civile che viva nella legalità e istituzioni fedeli alla Repubblica. Voglio dire altro".

La contaminazione dell'economia da parte dell'illegalità

"A fronte di ampi segmenti di una società sana, è il sistema criminale organizzato ad essere mutato geneticamente, ed a far suo il modo di agire di quella parte dell’imprenditoria che adopera un modo opaco di fare impresa.

Dunque, il mio convincimento è che il punto centrale dell’analisi che deve servire all’azione giudiziaria stia in un dato ormai strutturale, come si dice in economia politica: il dato è quello, da dirsi con la dovuta crudezza, effetto di una scelta: ci si è arresi, di fatto, a sottrarre il mercato da più penetranti controlli e programmi, invece indispensabili per tutelare, nella legalità, capacità imprenditoriali, lavoro subordinato, concorrenza tra le imprese; senza, però, mettere in conto che il nostro sistema sociale era ed è connotato, in specie al Meridione, da debolezze strutturali e da rilevanti presenze criminali; il risultato è stato quello, ad esempio nel nostro territorio, di aprire la via maestra ad una profonda contaminazione della nostra economia da parte dell’illegalità".

Il sistema criminale fa impresa in un mercato senza regole

"Infatti, anche il nostro Distretto conferma che qualsiasi sistema criminale deve 'fare impresa' e commercio, per prosperare; e deve reinvestire i suoi proventi illeciti. In questo nostro territorio, tra gli altri, ogni impresa criminale si muove, come dicevo, in un libero mercato che già di per sé non è limpido: ove una parte dell’imprenditoria cd legale, opera, a sua volta, in modi opachi dal punto di vista fiscale, del lavoro, della concorrenza, del finanziamento, dell’aggressione all’ambiente, della frode degli interessi pubblici; quindi, l’impresa camorrista concorre, come tutti, in un mercato senza regole; ed in questo mercato versa la sua ulteriore malattia, il suo ampio finanziamento criminale, l’eliminazione, anche con la forza, di concorrenza e sindacati; ed in questo mercato l’impresa camorrista trova connivenze ed occasioni di sviluppo.

E tutto questo si lega a fatti sistemici di corruzione dell’apparato della Pubblica amministrazione prima ancora che di parte del personale politico".

Il nodo dell'organico

Nell'intervento il procuratore Gialanella aveva preliminarmente affrontato la fondamentale questione della carenza d'organico della Procura generale, chiedendo una soluzione condivisa:

"i vuoti di organico del personale di Magistratura, come di quello amministrativo, via via determinatisi nel corso del tempo nella nostra Procura Generale, non sono stati colmati con tempestività. Il risultato reale è che la percentuale di scopertura dell’organico dei Magistrati di questa Procura Generale è giunta sino a superare il 30%. E, di conseguenza, questo Generale Ufficio si è trovato di fronte alla sistemica necessità di dover ancora ricorrere ad applicazioni endo distrettuali di Magistrati in forza alle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto. E questo al solo fine di poter garantire la presenza, in ciascuna udienza tenuta dalla Corte di Appello, ad opera delle sue undici Sezioni penali e di Corte di Assise, della Parte Pubblica, il che non era talora matematicamente più possibile ove si fosse fatto affidamento sui soli Magistrati in forza a questo Generale Ufficio".