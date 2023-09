Giovanbattista Cutolo, l'annuncio della madre: "Il 9 ottobre manifestazione a Roma"

Il 9 ottobre ci sarà una manifestazione a Roma per chiedere che venga approvata la legge "Giovanbattista Cutolo" che preveda l'ergastolo per i killer minorenni. E' quanto annunciato a "Domenica In" da Daniela Di Maggio, la madre del giovane musicista napoletano di 24 anni ucciso a fine agosto in piazza Municipio.

"Chi era Giogiò - ha spiegato la signora Di Maggio - lo si è visto dalle 6.000 persone che hanno partecipato al suo funerale. Napoli si è inginocchiata per lui".

"Ora sono una condottiera, voglio portare avanti la battaglia per avere giustizia. Di fronte alle ingiustizie ci si deve indignare, non ci si può girare dall'altra parte. Mi metterò a Roma con il sacco a pelo finchè non cambieranno le leggi. Il minore di oggi non è quello degli anni '80", le parole di Daniela Di Maggio riportate dall'Ansa.