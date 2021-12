Made in Sud torna in tv? L'indizio social di uno dei protagonisti

In tanti sentono la mancanza di Made in Sud e la sua assenza in tv, dovuta anche alla pandemia Covid, non piace ai tanti seguaci della trasmissione girata negli studi Rai di Napoli.

Uno spiraglio arriva però da uno dei protagonisti storici di Made in Sud, Mino Abbacuccio (Titì), che ha pubblicato su Facebook un post al riguardo: "Made in Sud non vedo l'ora". Nei commenti poi l'artista ha specificato che il ritorno sarebbe previsto per marzo 2022, senza fornire ulteriori dettagli su conduzione e novità.