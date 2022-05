Made in Sud, gli ascolti del 9 maggio nella serata del ritorno di Eddy Scampia

Nella serata di lunedì 9 maggio Made in Sud ha fatto registrare 932.000 spettatori pari al 5.5% di share. Da segnalare il gradito ritorno di Eddy Scampia a Made in Sud, interpretato da Pasquale Palma (in foto). Collegata solo in video Lorella Boccia alla prese con il Covid.

Vince la serata su RaiUno Nero a Metà che ha appassionato 4.780.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%.