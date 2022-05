Ascolti Made in Sud ancora in calo

Su Rai2 Made in Sud nella serata del 2 maggio è stato seguito da 945mila spettatori, pari al 5,6% di share. Assente sul palco Clementino, che si è collegato da casa a Camposano, essendo stato colpito dal Coronavirus. Rispetto alle puntate precedenti di Made in Sud, il programma ha fatto dunque registrare un ulteriore leggero calo di spettatori, anche se il dato non è al di sotto della media di Rai2 in prima serata.

Clementino da casa ha anche presentato il rapper Nicola Siciliano, che ha partecipato al suo nuovo album Black Pulcinella.

Su Rai1 Nero a Metà 3, in onda dalle 21.36 alle 23.32, ha conquistato 4.623.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raggiunto 2.550.000 spettatori pari al 19% di share. Su Italia 1 Bloodshot 1.326.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica 1.004.000 spettatori con il 6.5% di share.