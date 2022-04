Il ritorno di Made in Sud: ascolti in calo rispetto all'edizione con Stefano De Martino

Gli ascolti tv del lunedì di Pasquetta non premiano Made in Sud al ritorno in tv in prima serata su RaiDue con una nuova coppia di conduttori Lorella Boccia e Clementino.

La serata è stata vinta da Nero a metà con 3,7 milioni di telespettatori (18,5% di share), seguita da L’Isola dei Famosi, che ha ottenuto 2.2 milioni (16% di share). Terzo posto invece Made in Sud con 1,4 milioni circa di telespettatori (share 8,2%), superando di misura Report su Rai 3.

Il nuovo Made in Sud perde il confronto con la parima puntata del 16 giugno 2020 quando al timone c'erano Fatima Trotta e Stefano De Martino. In quella occasione il programma registrò 2.121.000 di telespettatori per un 9.9% di share.