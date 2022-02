Lutto per il sindaco Manfredi: il cordoglio della Città Metropolitana di Napoli

Lutto per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Si è spenta la dr.ssa Nietta Carrella Del Piano, madre della moglie del primo cittadino.

La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato sui social un messaggio di vicinanza e cordoglio al sindaco: "I componenti dello staff di Città Metropolitana partecipano al cordoglio del Prof. Gaetano Manfredi per la perdita della dr.ssa Nietta Carrella Del Piano, amata mamma della moglie dr.ssa Cettina Del Piano".

Al sindaco Manfredi e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di NapoliToday.

"Esprimiamo vicinanza e solidarietà al sindaco Gaetano Manfredi per la perdita della suocera, in questo momento di dolore per tutta la sua famiglia". Lo dicono in una nota i consiglieri del Gruppo Maresca in Consiglio Comunale.