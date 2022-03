Lungomare, riqualificazione al via: in arrivo il bando da 13 milioni per i lavori

Sta per cambiare il volto del Lungomare di Napoli, per il quale sono prossimi i lavori di riqualificazione. Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni e l'assegnazione dell'opera dovrebbe avvenire entro l'estate.

La giunta Manfredi pare alla fine aver abbracciato l'idea di una pressoché totale pedonalizzazione, progetto che risale alla passata amministrazione. Più spazio e camminata più agevole per i pedoni, largo alle biciclette, maggiore soddisfazione ai dehors dei locali, il tutto per una spesa di 13 milioni derivante da finanziamento Poc Metro.

Sembrano alle spalle quindi le polemiche dello scorso autunno, quando Palazzo San Giacomo pareva voler rivalutare il progetto nel nome di una comunque persistente predisposizione alle auto di via Partenope. Idea che avrebbe però stravolto i piani e certamente fatto perdere il finanziamento. Ad ogni modo una piccola corsia per le auto era già prevista, e resterà.

Il cronoprogramma dei lavori è di poco più di un anno, con conseguenti disagi - almeno nell'immediato - sia per coloro che sono abituati alla passeggiata a mare sia per i ristoratori del posto. Dal canto suo il Comune assicura che per aggiudicarsi il bando bisognerà anche garantire la rapidità dell'opera.