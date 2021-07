Lungomare, inaugurata gigantesca opera di street art | VIDEO

È partito il progetto a sostegno della street art ART&more. Ad annunciarlo è il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "3300 mq di opere di nove street artists napoletani (Jorit Shaone, IABO WORLD, Zeus, Tres, Yele, El Nigro, Crefstudio e Cocchia) con nove studenti della nostra Accademia di Belle Arti".

Nel video di Riccardo Limongi il sindaco mostra sui social l'opera, "realizzata su un telo in PVC che lascia libera sia la pista ciclabile che il marciapiede del lungomare".

"In questi anni abbiamo dato molto spazio alla street art nella nostra città perché oltre a comprenderne il valore artistico, l’abbiamo sempre ritenuta strumento di rigenerazione urbana e traino per molti percorsi turistici innovativi - conclude il sindaco - Oggi Napoli è ancora più colorata e non potevamo desiderare cosa migliore dopo tempi bui".