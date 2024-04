Fine settimana di caos sul Lungomare. Preoccupazione in vista dei nuovi eventi sportivi

Fine settimana di passione a Napoli per la chiusura di parte di via Caracciolo, trasformata in pista per il Racing Show - Premio Trofeo Napoli, con annessa area espositiva.

Dopo il divieto agli eventi di food in nome della viabilità e della vivibilità, il Lungomare resta infatti aperto agli eventi sportivi di grande rilievo, come confermato dal sindaco Gaetano Manfredi a margine della conferenza di presentazione dell'imminente PizzaVillage, appunto delocalizzato alla Mostra d'Oltremare.

Che si tratti di cibo o di sport, in ogni caso, l'effetto sulla città cambia poco e il traffico impazzisce, come mostra la foto scattata dal consigliere e presidente della Commissione comunale Infrastrutture Nino Simeone che ritrae Piazza Sanazzaro avvolta in un groviglio di auto.

La preoccupazione è che la scena si ripeta a breve, prima in occasione della gara di running Walk of Life Telethon Napoli, in calendario il prossimo 21 aprile, e poi dell'attesissimo Giro d’Italia che arriverà in città il 12 maggio. Da qui la richiesta, avanzata da Simeone, di potenziare in occasione degli eventi sia i presidi della Polizia Municipale sia i mezzi di trasporto pubblico locale. "L’obiettivo - spiega Simeone in una nota - è garantire la migliore fluidità degli spostamenti dei tanti turisti e cittadini che assisteranno ai suddetti eventi sportivi, ma anche di quanti vorranno o dovranno semplicemente percorrere zone della città che potrebbero subire forti limitazioni al transito veicolare a causa di quegli eventi".

Assieme all'adozione di tutte le misure possibili per potenziare sia il servizio di trasporto pubblico locale, sia la presenza della Polizia Municipale nei punti più nevralgici del traffico cittadino, Simeone chiede in particolare di sospendere, almeno per la giornata di domenica 12 maggio, la possibilità di sosta dei veicoli sulle strisce blu presenti in via Riviera di Chiaia.