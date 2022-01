Il destino del Lungomare: "Una ztl aperta al traffico in settimana"

Pedonalizzato o aperto al traffico. Il Lungomare divide cittadini e politici. Una delle proposte avanzate è quella della via di mezzo con una ztl che preveda la pedonalizzazione nei weekend e nei giorni festivi e la viabilità veicolare nei giorni infrasettimanali.

La "liberazione" dalle automobili di via Partenope è stata uno dei marchi di fabbrica dei dieci anni di amministrazione de Magistris. Ed è stato anche uno dei primi provvedimenti messi in discussione da Gaetano Manfredi e dalla sua squadra.

La discussione, cominciata all'indomani dell'elezione del nuovo sindaco sta entrando nel vivo. Sul piatto della bilancia anche 13,2 milioni di euro provenienti dai Pon Metro stanziati per il restyling del Lungomare. Un progetto da attuare entro il 2023 altrimenti, come ricorda Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione Trasporti, quei soldi andranno persi: "Non è un'ipotesi che voglio prendere in considerazione. I lavori si faranno e si seguirà il progetto approvato".

Secondo l'ex sindaco de Magistris i lavori avrebbero portato alla pedonalizzazione definitiva della strada panoramica, senza possibilità di tornare indietro. Su questo punto, Simeone appare più morbido: "Certamente - riprende Simeone - possono essere apportate delle migliorie. Io mi chiedo se la sola Galleria Vittoria possa reggere il traffico di quella zona che è sempre soggetta a ingorghi, anche perché i trasporti funzionano male. Io credo che ci siano le condizioni per una mobilità flessibile, con varchi chiusi nei weekend e libera circolazione durante la settimana. Qualsiasi sarà la scelta dell'amministrazione, però, che si decida in fretta".