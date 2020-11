Natale a Napoli, il Comune si muove per le luminarie: le strade dove saranno installate

Ci saranno le luminarie di Natale nelle strade di Napoli nel periodo che va dall'8 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso per indagine di mercato con affidamento diretto, a corpo ed in unico lotto, del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle luminarie da realizzare in città in occasione delle festività natalizie 2020

"L'Amministrazione comunale - si legge nella determinazione dirigenziale del dipartimento di gabinetto del sindaco - intende avviare una serie di interventi e di azioni promozionali a sostegno del territorio e della città di Napoli, tali da contenere, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, il forte impatto psicologico ed economico delle nuove restrizioni. In tal senso ha ritenuto che l’illuminazione e la decorazione della viabilità pubblica, con l’approssimarsi delle festività natalizie, rappresenti uno strumento utile ed opportuno a favorire un clima emozionale positivo in questo momento storico di emergenza socio- economica e ad assicurare un supporto al tessuto economico e commerciale del territorio".

Il valore dell'appalto è pari ad € 213.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 259.860,00. Tale è l'importo netto, non soggetto a ribasso, per il quale gli operatori economici consultati per la richiesta di preventivo effettueranno la proposta, accettando che lo stesso copra tutti i costi ed oneri previsti dal C.S.A. Si provvederà ad affidare il servizio in oggetto all'operatore economico che avrà indicato la migliore proposta qualitativa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara.

Le strade e le piazze scelte per le installazioni

L'elenco delle strade e delle piazze dove saranno installate le luminarie natalizie:

• via Toledo, tratto da piazza Dante a piazza Trieste e Trento;

• via Luca Giordano, tratto da piazza degli Artisti all'incrocio con via Scarlatti;

• via Scarlatti, tratto da piazza Vanvitelli fino al ponte di via Cilea;

• via Duomo;

• Decumani (via Benedetto Croce, tratto da piazza San Domenico a piazza San Gaetano);

• via San Gregorio Armeno

• piazza Dante;

• piazza Trieste e Trento;

• piazza dei Martiri;

• piazza degli Artisti; • piazza Vanvitelli;

• piazza Vittoria;

• piazza Municipio;

• piazza San Domenico Maggiore;

• piazza San Gaetano.