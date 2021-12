Luminarie, Vomero al buio. I commercianti: "Brutta figura per tutti"

Corsa contro il tempo per ripristinare le luci di Natale in via Scarlatti e via Luca Giordano dopo l'incomprensione tra Comune e Camera di Commercio sulla potatura degli alberi

Porterà con sè un retrogusto grottesco questo Natale 2021 a causa della querelle sulle luminarie che coinvolge il Comune e la Camera di Commercio. Dopo giorni di impasse, oggi è cominciata la potatura degli alberi in via Scarlatti e via Luca Giordano, le due strade vomeresi nelle quali le luci di Natale sono state smontate per consentire la manutenzione del verde. Sarà una corsa contro il tempo per regalare anche alle due importanti arterie del commercio un po' di spirito natalizio.

Non l'hanno presa bene i commercianti, che si sentono le vere vittime dell'incomprensione istituzionale: "Spero che questa vicenda si risolva per il meglio - afferma Enzo Perrotta, presidente del Centro commerciale naturale Vomero-Arenella - perché è una brutta figura per tutti. Nessuno è esente da colpe, né al Comune né alla Camera di commercio e noi stiamo già pagando le conseguenze".

La polemica è montata nelle settimane scorse. Dopo che l'Ente camerale aveva provveduto a montare le luci, a sue spese, in 140 chilometri di strade napoletane, è arrivata la comunicazione che il Comune aveva messo in calendario la potatura degli alberi delle due strade del Vomero. A quel punto, la Camera di commercio ha fatto sapere che non avrebbe sostenuto il costo dello smontaggio e rimontaggio delle luminarie, circa ventimila euro.

Perrotta è convinto il problema si sarebbe potuto evitare: "Non voglio credere che con un progetto così grosso e costoso il problema fossero quei 20mila euro. Inoltre, io ho letto le carte della conferenza dei servizi e mi sembra che tutto sia stato fatto nei modi e nei tempi giusti. Non è possibile arrivare al 9 dicembre senza essersi seduti ad un tavolo per risolvere il problema. Senza contare che questa amministrazione si è insediata dopo che la macchina era già stata avviata e ancora non si è capito perché questa potatura doveva essere fatta ora, quando a dicembre e gennaio ci hanno detto che non è prassi".

Infine, il presidente dei commercianti vomeresi avanza un monito: "Spero che questo serva da lezione alle istituzioni di questa città. Napoli non può permettersi queste brutte figure".