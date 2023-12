Accese le luminarie di corso Umberto: "Abbelliremo la più lunga strada commerciale di Napoli"

Le problematiche burocratiche e tecniche che hanno impedito o rallentato l’allestimento delle luminarie non hanno fermato lo spirito natalizio dei commercianti di Corso Umberto e del Console della Repubblica democratica del Congo Angelo Melone che, autotassatisi, hanno permesso l’accensione delle luci della centralissima via napoletana.

Il gesto, ripreso anche in un post social del celebre imprenditore-pizzaiolo Errico Porzio, è stato particolarmente appezzato dai turisti e dai residenti ma anche dal presidente della Seconda Municipalità Roberto Marino e dall’Assessore alle ‘Attività Produttive, Turismo e Legalità’ Lorenzo Iorio, che hanno incontrato una rappresentanza dei commercianti e l’avvocato Melone presso la sede del Consolato.

Particolarmente soddisfatto il Presidente Marino, secondo cui: “Grazie a questo contributo per l’illuminazione di Corso Umberto, abbelliremo la più lunga strada commerciale di Napoli: la nostra Municipalità, con quelle che sono le proprie forze e prerogative, sarà sempre accanto ai commercianti e a coloro che avranno a cuore la città di Napoli”. Fa eco Franco Veglianti, Presidente del Centro Commerciale di Corso Umberto, che ne ha approfittato per ringraziare il Console Melone “per la importante sponsorizzazione e per la riuscita dell’installazione delle luminarie natalizie”.

Solidarietà e collaborazione

“Dietro questo progetto – spiega il Console Melone - c’è un grande lavoro di squadra: queste luci non solo decorano le nostre strade, ma evidenziano anche lo spirito di solidarietà e collaborazione che caratterizza la nostra città. E’ un segno tangibile di come insieme possiamo fare la differenza e rendere il nostro ambiente urbano più accogliente e vibrante per tutti. Al netto del tocco di magia e bellezza offerta al nostro paesaggio, le luminarie svolgono un ruolo fondamentale nell'accogliere e incantare i turisti che affollano le nostre strade durante il periodo natalizio. Insieme, con il nostro impegno e sostegno, possiamo continuare a far brillare le nostre strade e a diffondere gioia e felicità in tutta la città: nel ringraziare quanti hanno reso possibile questo progetto, auguriamo al popolo napoletano e ai turisti un meraviglioso periodo natalizio”.