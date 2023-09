Lutto all'università Federico II: addio al professor Luigi Monti

La comunità dell'università Federico II è in lutto per la scomparsa di Luigi Monti, ordinario di Genetica Agraria presso l'Università degli Studi di Napoli fino al 2010

Il professor Monti ha iniziato la sua carriera al CNEN di Roma per poi diventare, nel 1975, professore di Miglioramento genetico delle piante coltivate pressoil Dipartimanento di Agraria dell'ateneo federiciano. E' da quell'anno che inizia la sua lunga carriera universitaria, caratterizzata dall'impegno costante non solo all'interno della Federico II ma anche nel CNR, con la direzione dal 1982 del neo-costituito Centro Studi sul Miglioramento Genetico degli Ortaggi di Portici; intensa è stata la sua attività nell'ambito di importanti organizzazioni internazionali e di numerose società scientifiche.

Monti arrivò a Portici con l'obiettivo di avviare i giovani allo studio della genetica e di formare un gruppo di ricercatori con idee e obiettivi coraggiosi e visionari. La Scuola di genetica agraria da lui fondata a Portici da allora rappresenta un importante punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Negli anni Monti ha saputo anche creare una fitta rete di contatti internazionali, concretizzati in numerosi progetti di ricerca e in pubblicazioni di grande valore. Il riconoscimento alla sua attività scientifica e alle sue capacità è giunto con la nomina a Presidente della Società Italiana di Genetica Agraria nel 1988 e dell'European Association for Potato Research nel 1996.

"Luigi Monti lascia un esempio di grande generosità istituzionale e profonda umanità. La comunità federiciana tutta si stringe con profonda commozione intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi tutti", è il messaggio di cordoglio dell'ateneo partenopeo.