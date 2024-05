Benvenuti a Ludoteca CittadiNA, luogo di gioia per le madri dove i bimbi si educano con il gioco | VIDEO e FOTO

La Ludoteca CittadiNA è il fiore all'occhiello dell’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Luca Trapanese. Si trova a Piazza Miracoli, nel quartiere Sanità, questo presidio di allegria e unione per bimbi e le loro famiglie in cui il gioco, dove c’è anche la formazione per incitare l’interesse verso la conoscenza e, anche, i sani principi della condivisione che vanno inculcati da piccoli come le buone maniere.

La gestione della Ludoteca è affidata per due anni, tramite un bando pubblico, alla cooperativa “Progetto Uomo” che con le sue educatrici sono volti familiari per bambini e famiglie che da lunedì al venerdì li accolgono.

“E’ un luogo in cui tutti possono accedere su prenotazione. Anche famiglie, scuole e realtà socio-educative appartenenti ad altre Municipalità della città, perché Ludoteca Cittadina non nasce dal disagio o per far fronte a uno stato d’emergenza. È un posto che accoglie tutti, a prescindere la fascia sociale e l’età” tiene a sottolineare Viviana Luongo, coordinatrice dell’area gioco della cooperativa Progetto Uomo e operatrice della Ludoteca CittadiNA.

Appena si varca la soglia di Ludoteca CittadiNA è difficile restare impassibili senza essere coinvolti dalla vitalità esplosiva dei bimbi che abitualmente vanno in ludoteca. Sono curiosi di scoprire un mondo che li attende e su chi vedono per la prima volta in Ludoteca. Si è scaldati dai sorrisi delle mamme contente che accompagnano quelli più piccoli che, mediamente, hanno tra i 3 e 4 anni. Ormai sentono quelle mura come casa, avvertono quel senso di protezione e libertà.

Tra una stanza e l’altra dove si svolgono alcuni dei laboratori creativi che ruotano attorno alla diffusione della cultura ludica e dell’imparare a giocare, si trovano coppie di fratellini che sanno giocare benissimo a scacchi o piccoli divoratori di libri, si sa, in tenera età un po' di vita si scopre anche svogliando le pagine di un testo.

Recupero spazi urbani

“Pensiamo al gioco come momento di spensieratezza, di condivisione, di insegnamento di valori, ma anche di riappropriazione degli spazi urbani grazie alla fruizione di tanti luoghi della nostra città. La Ludoteca Cittadina sarà, comunque, anche uno spazio fisico, un luogo di incontro stimolante e accogliente che favorirà la socializzazione e l’integrazione di bambini e famiglie dell’intera città, contribuendo a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e di disagio” spiega l’assessore Luca Fella Trapanese. Infatti, si parte dall’idea di creare più spazi, in città poi non sono così tanti, occupati dai bambini in cui possono sentirsi liberi e sicuri di giocare, non guardando il gioco solo come strumento di svago fine a sé stesso.

A Napoli, come la Ludoteca Cittadina non ci sono, sia per il suo mood che per i laboratori dove tutto ruota attorno al concetto di gioco che sia quello di falegnameria disegno o musica.

I bambini imparano a relazionarsi, a stare insieme, oltre a vivere gli spazi per giocare in libertà cosa non facile da trovare in alcune zone della città. È uno spazio protetto, familiare che offra anche possibilità a tutti i cittadini di Napoli, non solo le persone del Rione Sanità o dei Cristallini.

Formazione e gioco per i bambini sono alcune delle credenziali di Ludoteca Cittadina, diventando uno spazio che fa molto di più.

Educano i piccoli a stare insieme aiutandoli a capire quanto sia importante collaborare. Ecco che entrano in campo laboratori creativi che ogni giorno variano anche a seconda delle fasce di età.

Un esempio sono alcuni dei laboratori mattutini in cui partecipano madri con bimbi da 0 a 3 anni dove mamme e i loro figlioletti, insieme, imparano a fare delle attività di matrice montessoriana sul colore piuttosto che sul collage che possono anche riproporre, successivamente, a casa.

I progetti e il supporto ai genitori

Nei brevissimi periodi in cui La Ludoteca Cittadina non è aperta, è richiesta a gran voce dai genitori. La Ludoteca, infatti, è per loro un grande aiuto sia perché si crea uno spazio dedicato ai bambini in cui possono giocare, cosa rara in quanto, pressoché inesistenti i luoghi adatti in cui i ragazzini possono giocare in tranquillità soprattutto nelle zone del centro storico e del Rione Sanità, sia perché Ludoteca è operativa nei periodi in cui le scuole sono chiuse essendo salvifica per mamme e papà impegnati.

Proprio Fabrizia Ferraro ce lo racconta. Lei è mamma di un bimbo di 7 anni che prevalentemente il giovedì viene in ludoteca: "Aiuta tantissimo noi genitori, perché serviva nel quartiere un posto come questo, in quanto gli spazi, in zona, sono carenti e devastati. È la migliore tra tutte le proposte che ci sono in città per i bambini. È un punto di riferimento per noi mamme dove stanno bene e si divertono. Tutte le attività fatte ha un approccio sano al gioco".

Quando noi di NapoliToday arriviamo un giovedì pomeriggio mentre bimbi nel pieno della loro gioia contagiosa sono presi a giocare, mamma Fabrizia ci dice che proprio in quei giorni in cui le scuole sono ferme, la Ludoteca è un porto sicuro per far stare il suo piccoletto dove le mamme possono anche confrontarsi tra loro. "la sorpresa per noi è stata anche quella che tra di noi ci diamo una mano, comprendendoci. Non sempre noi genitori riusciamo a essere capiti e supportarti".

Anzi, ci confida che la Ludoteca è stata anche motore d'ispirazione per lei. Proprio in quelle ore in cui è in Ludoteca con il figlio ha scoperto un suo talento che oggi è diventato per lei anche un lavoro: " per le madri che lavorano, Ludoteca Cittadina è un grande supporto grazie anche alle attività che mettono su. Almeno per me è stata fondamentale perché mi ha dato quegli attimi di pace per avere delle idee. Per noi donne un luogo come questo può aiutare anche per incentivare a riproporsi nel mondo del lavoro dopo l'arrivo di un figlio, che è sempre più complicato reinserirsi".

Sono tante le iniziative che Ludoteca Cittadina, attraverso anche UNA CITTA’ PER GIOCARE, progetto a cura della Cooperativa Progetto Uomo e finanziato dal Comune di Napoli, ha in cantiere nelle prossime settimane.

Ci sono le attività e percorsi educativi, rigorosamente gratuiti, rivolti alle diverse fasce di età, alle famiglie, ma anche alle scuole e alle agenzie educative della città, che ormai sono di routine. Inoltre sono anche previsti tirocini e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento degli studenti degli istituti superiori.

Gioco è anche aggregazione e momento di incontro non solo per bambini: una volta al mese, di venerdì, con è prevista una serata di gioco a tema che trasporti nel mondo dei gialli all’ Agatha Christie o dei più semplici giochi da tavola. Le età dei partecipanti? È indifferente se siete appassionati degli eventi per intrattenere organizzati in Ludoteca.

Con le vacanze estive alle porte dove le scuole e i vari hobbies in cui i bambini sono generalmente presi durante l’anno hanno una pausa, ludoteca cittadina c’è ed è pronta a trovare soluzioni con i suoi campi estivi che iniziano luglio, una risposta al bisogno di socializzazione dei bambini nel periodo di chiusura scolastica e di gran parte delle attività extrascolastiche.

Ludoteca cittadina ha un suo edificio di riferimento, ma al contrario di ciò che si possa immaginare non è estatica, bensì è in movimento in quanto esce e va al di fuori le mura della sua sede per promuovere il gioco come un vero e proprio sistema ludico urbano aspirando alla creazione di una ‘Città Educativa’. I suoi eventi giocosi arrivano ai bambini dei Quartieri Spagnoli ma l’obiettivo è coinvolgere le famiglie delle 10 Municipalità.

Giornata Mondiale del gioco sul lungomare

Organizzare eventi che avvicinino e sensibilizzino i cittadini a una cultura ludica in cui gli spazi sempre più ampi è tra le finalità. Ecco che in occasione della giornata mondiale del gioco di sabato 25 maggio che coincide con la prima edizione della Giornata Mondiale dei Bambini, manifestazione fortemente voluta da Papa Francesco, Ludoteca CittadiNA, insieme al suo staff, sarà in prima linea per la IX edizione della giornata di gioco all’aria aperta dedicata a bambini, famiglie e adulti che sabato si svolgerà alla Rotonda Diaz dalle ore 10 fino alle 14.

Realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, l’evento prevede l’allestimento di due grandi aree di gioco libero con il Ludobus Artingioco e il Circobus, tantissimi giochi da tavolo e da tavoliere come Scacchi, Othello, Scrabble, Calcio da tavolo, Giochi scientifici e matematici, mattoncini e costruzioni, la presentazione di un albo illustrato, un’arena per affrontare le proprie difficoltà a spada tratta e tutte le attività proposte dalla Ludoteca CittadiNA, oltre a danze popolari, spettacolo di teatro di figura, laboratori di creatività.

“La giornata mondiale del gioco lo aspettiamo e lo festeggiamo ogni anno come se fosse il nostro compleanno. Facciamo parte dell'associazione Ali per giocare, promotrice di questa giornata” dice Viviana Luongo “Il 25 maggio saremo sul lungomare per l’evento gratuito che avrà in programma attività di gioco per tutti abbiamo messo insieme tutte le realtà di gioco della Campania affinché il gioco non sia solo quello che proponiamo noi ma con tutte le altre sfaccettature dall'Othello alla dama ai giochi da strada. Le uniche parole che conteranno sabato mattina saranno: gioco, identità, partecipazione”.