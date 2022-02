Grave lutto nel mondo del commercio napoletano: addio a Lucio Barone Lumaga

Grave lutto nel mondo del commercio napoletano. Si è spento Lucio Barone Lumaga, ex presidente della Camera di commercio di Napoli ed presidente emerito di Federmoda tessili.

A comunicare la triste notizia sui social è stato questa mattina il figlio Alfredo: "Papà non c’è l’ha fatta. Il cuore alle 7.30 si è fermato e non ha retto più. Che il nostro Signore lo accolga nel mondo dei cieli. Una preghiera per lui".

Barone Lumaga era titolare dello storico marchio di abbigliamento femminile Pio Barone, con i suoi due negozi al centro di Napoli e nel cuore del Vomero, in via Merliani. Di recente aveva recitato anche nel film di Paolo Sorrentino "E' stata la mano di Dio".

Confederazione Imprese Italia Napoli ha voluto salutare per l'ultima volta Lucio Barone Lumaga con una nota a firma del direttivo: "E' con grande tristezza che abbiamo appreso della morte inaspettata di Lucio Barone Lumaga. Siamo senza parole. Non possiamo lontanamente immaginare il dolore della sua famiglia e dei numerosissimi amici e colleghi che per una vita lo hanno accompagnato e sostenuto nella sua sfavillante carriera sindacale a favore delle partite iva e del terziario tutto. La più alta carica che l'Ascom Napoli abbia mai avuto. Lucio era sempre disponibile e pronto a trovare le soluzioni più difficili, per ogni bisogno, si affrettava ad aiutare chiunque ed aveva gli strumenti giusti per farlo. Ricorderemo per sempre la sua natura gentile e la sua intelligenza sopraffina. Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per questa grande perdita istituzionale ed augurare alla sua famiglia tanta forza in questo momento difficile. Ricordando Lucio caramente e in un saluto silenzioso".