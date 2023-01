Luci a led installate sui pali dei filobus a Napoli: via alla sperimentazione

"In via sperimentale sono state accese le luci a led installate sui pali filobus. Presto il tratto del 204 sarà più illuminato e sicuro". E' quanto annuncia sulla propria pagina Facebook ufficiale la III Municipalità di Napoli Stella-San Carlo all'Arena.

Sulla novità, sempre via social, si è espresso anche il consigliere comunale di Napoli Gennaro Acampora, capogruppo del Pd in consiglio: "Il tratto che si accenderà sarà dal tondo di Capodimonte al Cardarelli. In primis hanno ora già acceso dal tondo ad incrocio con viale Colli Aminei/via Miano. Nei prossimi giorni continueranno le verifiche. Passi avanti concreti. Ringrazio l'assessore Edoardo Cosenza che in questi mesi ha sbloccato una situazione che ereditiamo da anni, con tutte le difficoltà e complicazioni".