Luci d’artista, boom di presenze a Bacoli: “Arrivano famiglie da tutta la Campania”

Boom di presenze a Bacoli per le luci d'artista. Tantissime persone hanno affollato nel weekend la villa comunale per ammirare il Giardino Incantato natalizio.

Della cosa ha parlato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social: "Un successo! È impressionante il numero di persone che sta riempiendo la Villa Comunale di Bacoli. Per ammirare le luci d’artista. Sono già migliaia le presenze. Provenienti da tutta la Campania. Domenica sera, sul lago Miseno, nuovo tutto esaurito. Dopo il boom dell’accensione della scorsa settimana. La città è piena di gente, come se fossimo in estate. Come sta accadendo, sempre più, per le visite turistiche ai siti archeologici. E come accade per gli eventi di Natale. Così dimostriamo che Bacoli può vivere di turismo, tutto l’anno. Così dimostriamo che un Comune, risollevato dal dissesto, può garantire alla comunità iniziative di sviluppo territoriale fino ad ora impensabili. Basta ricordare cosa fosse la nostra città, nei mesi invernali, fino a qualche anno fa. Un deserto. Da quando invece abbiamo deciso di investire sulle Luci d’Artista, è stata voltata pagina. Bacoli è strapiena di famiglie che giungono da tutta la provincia, da tutta la Campania. E che restano qui tutta la giornata. In visita ai monumenti, per divertirsi tra le luminarie, per bere al bar o mangiare al ristorante".

"È una sfida che stiamo vincendo. Ma sappiatelo. Abbiamo appena iniziato. Tra pochi giorni, allestiremo la pista di ghiaccio. In Piazza Marconi. Ogni giorno, si terranno concerti in molti punti del paese. Tra poche ore, invece, annunceremo una novità incredibile. Tenetevi pronti. Il Natale a Bacoli è appena iniziato. Le sorprese stanno arrivando. Una dietro l’altra. Insieme, sarà come vivere una favola. Un passo alla volta", ha concluso il primo cittadino bacolese.