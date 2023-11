Il suggestivo Parco Reale del Natale nel napoletano: "Una meraviglia assoluta"

La Casina Vanvitelliana illuminata con le luci d'artista e trasformata nel Parco Reale del Natale. E' quanto accade a Bacoli.

"Ci siamo riusciti! La Casina Vanvitelliana si illuminerà con le Luci d’Artista. Sarà il Parco Reale del Natale. È la grande sorpresa che facciamo alla città. Sul lago Fusaro. Una meraviglia assoluta. Lo avevamo promesso. Ai commercianti, ai cittadini, a tutti. E lo facciamo. Aperta a tutti coloro che vorranno trascorrere le festività natalizie nella nostra terra. Così Bacoli avrà due Giardini Incantati. Sui due laghi flegrei. In Villa Comunale, oltre 10.000 mq di addobbi per famiglie, bambini. Un parco giochi fatto di luci. Ed al Parco Vanvitelliano del Fusaro. Un luogo fatato per i nostri piccoli. Con allestimento artistico che rievocherà i fasti dell’epoca dei Borbone", spiega il primo cittadino flegreo Josi Gerardo Della Ragione.

"Un Parco Reale del Natale. Ve lo assicuro. Sarà uno spettacolo mai visto prima. Lo inaugureremo tra pochi giorni. E non solo luci. Ma tanti concerti con musicisti del Teatro San Carlo di Napoli. Mercatini di Natale a pochi metri di distanza. E tante iniziative per i bambini. Tantissime per i turisti. Attraversare il ponte in legno, illuminato con i colori del Natale, sarà una suggestione incredibile. Così come ammirare, dal Palazzo dell’Ostrichina, il Real Casino Borbonico. Vi lascio con alcune foto scattate agli allestimenti natalizi degli scorsi anni. Inventammo questa magia qualche tempo fa. Ed i risultati sono stati memorabili. Con pullman di persone giunti in città da tutta la Campania. Prima, c’era il deserto. Così dimostriamo che a Bacoli si può fare turismo tutto l’anno. Il Parco Vanvitelliano è pronto per illuminarsi. Prepariamoci a viverlo. Solo pochi giorni d’attesa. Ci riusciamo grazie alla sinergia tra Comune di Bacoli, Centro Ittico Campano e PLC-City. Un’intesa molto bella, che valorizza il rapporto tra pubblico e privato. Insieme, siamo più forti. Una città, due Giardini Incantati sui laghi flegrei. E due magie diverse. Villa Comunale. Parco Reale. A 5 km di distanza. A 10 minuti in auto. Ringrazio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli. Ringrazio l’Ente Parco dei Campi Flegrei. Ringrazio quanti stanno rendendo possibile questo nuovo traguardo così atteso per la nostra terra. In tempi difficili per l‘economia. Una fiaba, da vivere. Insieme, per il rilancio di Bacoli e dei Campi Flegrei. Un passo alla volta", conclude Della Ragione.