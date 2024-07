Napoli si illumina con i colori della bandiera colombiana: il motivo

Il prossimo 20 luglio, Napoli si illuminerà dei colori della bandiera colombiana - giallo, blu e rosso - per celebrare il 214esimo anniversario dell'Indipendenza del Paese sudamericano e i 160 anni di relazioni diplomatiche tra Colombia e Italia.

L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata di Colombia a Roma, ha trovato a Napoli l'adesione immediata del sindaco Gaetano Manfredi e vedrà il colonnato della chiesa di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, splendere a festa per tre giorni, dal 18 al 20 luglio, in omaggio alla Colombia e alla sua storia, sulla scorta di quanto avviene per celebrare la ricorrenza anche in altre città d’Italia. Saranno, infatti, colorate con luci gialle, blu e rosse anche la fontana del Tritone del Bernini in Piazza Barberini a Roma, la Mole Antonelliana a Torino e la fontana del Nettuno in piazza della Signoria a Firenze, a confermare i legami di amicizia e fratellanza tra le due nazioni.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni tra Colombia e Italia, già consolidate da una serie di collaborazioni e manifestazioni di amicizia, come quella espressa durante il periodo in cui l’Italia prima di altri paesi fu colpita dal Covid, con l’illuminazione del più alto grattacielo di Bogotà, con i colori del tricolore italiano, immagine poi diffusa sul web sulle note di “All’alba vincerò” e con la scritta "Italia siamo con te".

Lo scorso anno, il legame tra la Colombia e la Campania si è ulteriormente intensificato con la prima visita ufficiale in regione dell'ambasciatrice colombiana in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar. In occasione della sua giornata partenopea, il 15 marzo 2023, l’ambasciatrice, accompagnata dal Console onorario a Napoli avvocato Antonio Maione, è stata ricevuta in Prefettura dal prefetto vicario Gaetano Cupello e ha incontrato il Rettore dell'Università Parthenope Antonio Garofalo, concordando nell’occasione l’ampliamento della collaborazione tra l'ateneo napoletano e diverse università colombiane. Nella medesima visita, l’ambasciatrice Quessep Bitar ha preso in consegna dal sindaco Luigi Ciccone di Conza della Campania le chiavi della città, a nome del presidente della Repubblica di Colombia Gustavo Petro Urrego, il quale, insieme con la sua famiglia, gode della cittadinanza italiana concessa da quel Comune.