Inaugurato il Giardino Incantato di Natale: più di 10.000 mq di luci d'artista

E' stato inaugurato sabato il Giardino Incantato di Natale a Bacoli. Luci d'artista su un'area di oltre 10mila mq all'interno della Villa Comunale affacciata sul lago Miseno per la gioia di grandi e piccini.

"Sarà un Natale spettacolare. Più di 10.000 mq di Giardino Incantato, che si illuminerà ogni sera. Fino all’Epifania. Le luci d’artista della nostra terra sono diventate una tappa per il Natale nella Regione Campania. Una meraviglia, sul lago Miseno. Un fiume di persone, ovunque. Perché le luminarie di Natale sono anche una grande opportunità di sviluppo, di turismo, di rilancio per il nostro territorio. Tutti possono trarne beneficio. Un orgoglio per la comunità bacolese e flegrea. Così dimostriamo che a Bacoli è possibile vivere di turismo, tutto l’anno. Per il mare, per l’archeologia, per i siti culturali, per il cibo. Ed anche per la magia delle luci d’artista", scrive il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione su Facebook.