A Ottaviano c’è il culto per Raffaele Cutolo: “Ha fatto i miracoli” - VIDEO

Luca Abete, nell'ultimo servizio per Striscia la Notizia, è andato ad Ottaviano per "testare" quanto la cittadinanza sia legata alla figura di Raffaele Cutolo, capo della Nuova Camorra Organizzata morto nel febbraio 2021.

Abete (clicca qui per il servizio completo) è riuscito ad intercettare un utente social che in alcuni commenti aveva esaltato la figura del noto camorrista. Esaltazione poi rinnegata davanti alle telecamere di Striscia., Ma non è tutto. Con una telecamera nascosta la squadra di Abete è andata in giro per chiedere alle persone cosa ne pensassero della possibilità di intitolare una strada o una piazza a Cutolo.

In molti si sono apertamente schierati contro la camorra, ma altri hanno affermato che Cutolo ha "fatto anche cose buone", paragonandolo anche a Giulio Cesare. Un uomo, in particolare, ha parlato di "miracoli" preferendolo addirittura a San Michele.