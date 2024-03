Luca Abete per #Noncifermanessuno: “I nostri ragazzi devono essere resilienti per ripartire più forti” | VIDEO

“Io credo che oggi abbiamo molti strumenti a disposizione, quindi regola numero uno è usarli. L’originalità può fare la differenza. Da qui ognuno può provare a seguire la propria passione e caratteristica personale in maniera che possono distinguersi. Ovviamente non si ottiene nulla senza sacrificio e senza la capacità di essere resilienti, ovvero, trovare anche nei momenti difficili quello spunto utile per ripartire più forti di prima” sono parole di Luca Abete. Sta volta, è lui davanti al microfono per rispondere traendo i bilanci dei primi 10 anni di #noncifermanessuno, il tour motivazionale ideato dallo spericolato e indomito inviato di Striscia la notizia in cui si mette in ascolto degli studenti universitari e delle scuole superiori attraverso la modalità del talk, cercando di analizzare disagi, esigenze e problemi delle nuove generazioni.

La campagna sociale, che negli anni ha intercettato le speranze e le paure di migliaia di giovani, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gode del patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca e della collaborazione dell'Ordine Nazionale degli Psicologi ha l’obiettivo di: “Accorciare le distanze provare a superare quella solitudine che molto spesso non è reale ma solo percepita. Il talk è stato ricco di spunti apprezzatissimi. Abbiamo riso, riflettuto e anche pianto. Un mix di suggestioni che gli studenti, troppo spesso giudicati frettolosamente, apprezzano tantissimo” spiega Abete all’aula affollata di Palazzo Pakanowski dell’Università Parthenope di Napoli.

“Il claim di questa edizione è ‘Impariamo ad amarci’ e non potevo non portarlo anche qui, subito, già nella seconda tappa. Napoli è poesia. Se penso solo al patrimonio musicale scopro come sia l’unica in grado di esprimere le tante forme di amore possibili in grado di ispirare sviluppi utili ad alimentare il coraggio degli studenti. Nel talk in aula alla Parthenope, sono nate dinamiche capaci di alimentare uno scambio ricco di emozioni” ci racconta Abete quando lo incontriamo alla fine dell’incontro con gli studenti “Questa mattina ciò che mi ha colpito è la sensibilità dei ragazzi. La loro visione intelligente ma anche pratica dove non hanno avuto minimante paure di raccontarsi, rivelando la loro parte più fragile. Tutto questo stimola enormemente anche me, dando vita a un confronto creativo e inaspettato”.

Resilienza, coraggio, gentilezza, la giusta dose di autostima, sono dieci dei concetti che Abete suggerisce ai ragazzi come super poteri di cui avallarsi per trovare la loro strada, senza temere l’eventuale abbandono dei loro luoghi di origine. È il supporter dei giovani li pungola ad ascoltarsi e a conoscersi senza filtri per trovare la loro strada dove le loro passioni, anche quelle ancora non palesi ma insite in loro possono tracciare la strada verso quello che faranno senza lasciarsi schiacciare dai fallimenti o dalle idee poco chiare.

Del resto, proprio lui n’è un esempio, arrivato a Napoli per studiare architettura alla Federico II ma che il fato e le circostanze l’hanno portato a diventare tra le voci più, pungenti e scomode del tg satirico di Antonio Ricci con le sue inchieste e reportage che proprio non gli garantiscono l’incolumità fisica.

Il tour a Napoli

Tante le sorprese della mattinata per sollecitare i ragazzi a non trovarsi per vinti. Loro sembrano afferrare bene questo. Sono animati da una profonda curiosità che anima le loro domande e considerazioni che fanno pensare come i nostri ragazzi forse stiano molto più avanti rispetto a persone 20 anni più grandi. Tra gli interventi c’è uno inaspettato: Giuliano Sangiorgi in collegamento da Berlino è tra questi.

“Portate sempre con voi il sud che avete dentro. Nascere nelle periferie e nelle zone territorialmente difficili non è uno svantaggio ma un'occasione. Studiate, siate affamati di conoscenza ed apritevi al desiderio di conoscere l'altro” esorta il frontman dei Negramaro “Nessuno avrebbe scommesso sui Negramaro. Ci dicevano che era impossibile spostare una band dal Sud al Nord ma noi ce l'abbiamo fatta con quella forza e quella caparbietà che arrivava proprio dalla nostra terra che, da sempre, ci dà una forza incredibile".

Tante le storie e le testimonianze dei ragazzi dove non mancano domande alla ricerca di un dialogo diretto e autentico. Abete li desidera e non perde occasione per chiederli anche quando si avvicinano per le foto e i selfie di rito. Li sollecita e li pungola di continuo.

Toccante la storia di Joseph Mabila-Henry al quale va il premio #ncfn. Un riconoscimento alla storia di resilienza che possa essere da stimolo per gli altri. "Sono partito dal Congo nel 2019 - ha raccontato - e da allora non vedo i miei genitori. Ai miei colleghi dico: siate delle aquile. Imparate a volare da soli e pensate sempre e solo alla meta da raggiungere". Joseph ha ricevuto il manufatto costruito dagli artigiani 2.0 di Polilop.

I valori della solidarietà hanno trovato spazio nella Charity di questa edizione legata al web game SuperFoody (prodotto da TreeWeb del gruppo MAC) che consente agli studenti di giocare e donare pasti al banco alimentare grazie alla partnership con il food donor LIDL Italia.

“Il volontariato rappresenta un’occasione notevole per migliorare la vita degli altri, ma anche uno strumento per crescere come persone e come professionisti. All’impegno sociale affianchiamo questa incredibile sfida: donare cibo alle famiglie povere italiane. Questa volta abbiamo inventato un gioco che permette di donare raccogliendo pasti virtuali, che poi diventano reali. Si tratta del primo web game solidale. Dopo la prima tappa abbiamo già raccolto quasi 1000 pasti” racconta Luca Abete ai ragazzi soffermandosi sullo spirito di SuperFoody.

Momenti di riflessione ma anche di evasione grazie alla presentazione ufficiale del brano Impariamo ad Amarci in uscita sui digital store venerdì 22 marzo. La produzione discografica Ondesonore Records di Francesco Altobelli in collaborazione di Emilio Munda e lo stesso Abete è interpretata dal giovane cantante Leonardo Frezzotti in arte “Fritz", ospite in aula con gli studenti.

Come nasce #Noncifermanessuno

Ognuno ha in mente il lavoro dei sogni ma realtà e desideri non sempre viaggiano insieme. Qualsiasi settore presenta sfide e difficoltà a inserirsi, forse in qualche professione gli ostacoli sono maggiori rendendo complesso, frustrante affrancarsi. La paura di fallire appare e valorizzare e credere nel proprio talento è arduo. Bacchette magiche non ci sono, ma come affrontare il problema ed essere d’aiuto? Luca Abete si è posto questa domanda dopo aver incontrato alcuni ragazzi che gli chiedevano consigli su come riuscire a svoltare facendo il suo stesso lavoro: “Incontrando i ragazzi mi sono reso conto che più dei consigli pratici su come si facesse il mio lavoro e si arrivasse ad avere il famigerato successo, quello che serviva loro era soprattutto una iniezione di fiducia in sé. Molti di loro erano fragili, avevano bisogno di una spinta in più per credere in sé. Nasce così questo esperimento di comunicazione, che, al tempo stesso, è una campagna rivolta ai ragazzi per motivarli e far capire loro che più che gestire il successo, bisogna gestire le sconfitte. Questa operazione è andata così bene da superare le nostre aspettative”.

Si deve contare sulle proprie forze ma nessuno si salva da solo e tendere una mano male non fa. Abete racconta la sua esperienza da ragazzo molto timido che lotta per superare i limiti e acquisire sicurezza:

“Avrei voluto che qualcuno più maturo di me mi accompagnasse in questo viaggio. Mi auguro di essere un po’ questo per loro, qualcuno che riesca a tenerli per mano in questa riscoperta di sé.”

È uno scambio continuo che muta e si evolve e che necessariamente scatena riflessioni a iosa dove mettersi in discussione fa parte del gioco.

Inevitabile domandare a Luca se, tra #nonciferamanessuno e gli anni di inchiesta a Striscia, c’è qualcosa di cui si è pentito durante gli anni: “Chi lavora con me sa che io sono sempre insoddisfatto. Mi lamento sempre perché penso che qualcosa si sarebbe potuta fare meglio. Credo che qualcosa di più si possa sempre fare. Non sono mai contento perché sono un perfezionista nato. Penso che sia quel motore che non ti faccia mai sentire stanco e mai inutile. Se oggi riesco a far passare un messaggio utile, vorrei che domani fosse ancora più utile”.