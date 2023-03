Luca Abete contestato all'università: "Ora parliamo noi" |VIDEO

Luca Abete contestato all'Università Federico II di Napoli. L'inviato di Striscia la notizia era in ateneo per la nona edizione del suo tour motivazionale 'Non ci ferma nessuno'. Durante il suo intervento, sono arrivati gli studenti del Collettivo autorganizzato universitario per protestare contro la gestione dei ritmi universitari che, secondo loro, starebbero portato disagi psicologici ai ragazzi

C' stato un rapido botta e risposta: "Perché siete qui? - ha chiesto Abete - Ma sapete chi sono io? Forse io e te siamo qui per lo stesso motivo". Poi, il volto noto di Mediaset ha deciso di lasciare per qualche minuto la parola ai manifestanti: "È assurdo che a parlare delle problematiche dell'università sia Luca Abete - dichiara una studentessa del Collettivo - Sono gli studenti e le studentesse a dover prendere parola su un'università sempre più elitaria e basata sul merito. Il modo in cui il Rettore affronta il problema della salute mentale è vergognoso. Si limita a esprimere cordoglio di fronte ad eventi tragici, per poi riproporre sempre la stessa dinamica della corsa per i cfu, tanto che viene permesso a Luca Abete di tenere un corso sulla resilienza, per la cui partecipazione viene dato 1 cfu agli studenti e alle studentesse".

Le rivendicazioni portate avanti dagli studenti e dalle studentesse sono chiare e semplici: vogliono riprendersi gli spazi universitari, viverli insieme in maniera sana, senza passerelle del vip di turno, rompere la logica dell'università come gara tra chi è più meritevole. Ferma è anche la critica al sistema di tassazione, per cui chi fa più esami paga meno, chi non riesce a stare al passo è costretto a pagare cifre esorbitanti, per un'università che cade a pezzi, senza aule studio e servizi per il corpo studentesco.