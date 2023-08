Al Lotto 'sfortuna' e 'paura' fanno ricca la Campania: 7 vincite della top 10 finite in regione

Campania assoluta protagonista nell’ultima estrazione del Lotto, sia in termini di premi sia per quanto riguarda la ruota di Napoli, che segna ben sette vincite nella top 10 del concorso. Decisivi i numeri 17 e 90, usciti entrambi e storicamente molto giocati nella regione. I due numeri significano infatti rispettivamente “sfortuna e paura” nella smorfia, un binomio vincente e molto amato dai giocatori partenopei.

E questi numeri - come riporta l'agenzia Agimeg - hanno dato ampiamente ragione agli appassionati del Lotto, perché tutte le prime sei vincite del concorso state centrate proprio sulla ruota di Napoli e in quattro di questi casi in Campania. Il premio più alto è stato ottenuto a Maddaloni, in provincia di Caserta, con 74.250 euro a fronte di 15 euro giocati e una quaterna (numeri 17, 22, 65, 90).

A seguire 45.000 euro sia a Bari, sia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e sia a Torre Annunziata (Napoli), in tutti e tre i casi con il terno 17, 22, 90 e in tutti e tre i casi con puntate da 10 euro. Poi sorride due volte anche Villaricca (NA) grazie alla quaterna 22, 65, 71, 90 e una vincita di 33.750 euro e ancora col terno 22, 65, 90 e 22.500 euro. Infine, la ruota di Napoli e i soliti numeri 17, 22, 90 fanno felice anche un giocatore di Milano che porta a casa 23.750 euro.