Lotto, terno secco su Napoli: centrata una ricca vincita

Si festeggia in Campania con il Lotto. Nell’ultimo concorso - come riportato da Agipronews - sono state centrate, infatti, vincite per un totale di 30 mila euro.

La vincita più alta dell'ultimo concorso è stata centrata ad Arzano, in provincia di Napoli, un terno secco (18-23-38 sulla ruota campana) da 22.500 euro. Altri 7.500 euro sono stati vinti ad Aversa, in provincia di Caserta, con un ambo secco (16-90 sulla ruota Nazionale) da 7.500 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall'inizio dell'anno.