Lotto, la "sfortuna" e la "paura" fanno ricca Napoli: vinto oltre 6 milioni

Paura e sfortuna fanno ricca la ruota di Napoli. La particolare cinquina uscita sul compartimento partenopeo ha premiato gli appassionati del Lotto. I numeri 4-6-7-17-90 hanno distribuito, nell'ultima estrazione, premi per oltre 6 milioni di euro sulla ruota campana. In pratica il 43% delle vincite centrate in Italia nell'ultimo concorso del Lotto sono finite proprio nella regione.

Questo si è verificato soprattutto grazie all'uscita del 17 e del 90, due numeri "importanti" della Smorfia, dove sono abbinati alla "sfortuna" e alla "paura". Alla pioggia di vincite finite in Campania hanno contribuito anche i numeri bassi, anch'essi solitamente molto seguiti ed in particolare il 7, estratto che rappresenta il mese di luglio e si trovava quindi in tutte quelle giocate riguardanti date e ricorrenze particolari.

Delle 10 vincite più alte ottenute nell'ultima estrazione, ben 7 sono finite sulla ruota di Napoli. Tanti i premi distribuiti anche nella regione. A Nola, vicino Napoli, con il terno 4-6-17 è stata centrata una vincita da 47.500 euro. A Napoli il terno 4-17-90 ha regalato 22.500 euro. Da ricordare anche i 21.660 euro vinti a Positano e i 19.375 euro che hanno premiato Casagiove, in provincia di Caserta.