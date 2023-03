Lotto fortunato in Campania: vincite per migliaia di euro

Campania fortunata al Lotto con vincite per oltre 50mila euro: come riporta Agipronws, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, sono stati vinti 23.750 euro, mentre a Gragnano, in provincia di Napoli, sono stati vinti altri 13.950 euro. Infine, nel capoluogo sono stati vinti altri 12.900 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 209 milioni dall'inizio dell'anno.