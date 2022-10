Lotto, gioca 5 euro e ne vince 50mila: festa nel Napoletano

Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, a San Vitaliano, in provincia di Napoli, è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, un colpo da 50.596 euro realizzato con una giocata da 5 euro. A Battipaglia (SA) sono stati vinti altri 17.787,50 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 848 milioni da inizio anno.

Campania fortunata al 10eLotto: come riporta Agipronews, ad Arienzo, in provincia di Caserta, è stato centrato un 9 da 20mila euro. A Galluccio, sempre in provincia di Caserta, vanno altri 7mila euro, vinti con un 5 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.