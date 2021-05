Lotto, gioca 10 euro e stravince con un terno secco: gioia a Napoli

Il fortunato vincitore ha giocato 18-53-58 della ruota di Palermo. Nessuna vincita per la provincia di Napoli al 10eLotto

La più alta vincita centrata al Lotto nell'ultimo concorso, finisce proprio a Napoli. Il piatto è ricco, pari a 45mila euro per effetto di un terno secco sui numeri 18-53-58 della ruota di Palermo, a fronte di una giocata - rende noto l'agenzia Agimeg - di 10 euro.

Secondo gradino del podio per i 23.250 euro vinti a Roma con un terno sui numeri 17-34-43 della ruota di Bari, con una giocata complessiva di 8 euro, e terzo posto per i 14mila euro finiti a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ancora con una puntata sulla ruota di Bari.

Nessuna buona nuova, per la provincia di Napoli, per quanto riguarda il 10eLotto. Il concorso premia invece Oleggio, in provincia di Novara, con 25mila euro, e a seguire due vincite da 20mila euro realizzate a Russi (RA) e Luzzi (CS).

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 2,2 miliardi di euro.