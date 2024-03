Gioca un ambo per 8 volte e vince 200mila euro: festa grande nel napoletano

L'ultima estrazione del Lotto ha visto come protagonista il comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove sono state centrate 8 vincite della Top Ten del concorso in questione.

Le otto vincite da 25.000 euro ciascuna - riporta Agimeg - sono state realizzate grazie all'ambo 32-65 sulla ruota di Palermo. Per ogni giocata sono stati puntati 100 euro e se si trattasse di un singolo giocatore la vincita totale ammonterebbe a 200.000 euro.