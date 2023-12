Esulta la Campania grazie al Lotto. Nel concorso di martedì 5 dicembre, riporta Agipronews, ad Afragola (NA) è stata centrata la vincita più alta: 15mila euro.

A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, un fortunato giocatore ha portato a casa 11mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 1,1 miliardi in questo 2023.