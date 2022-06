Lotto e 10eLotto, Napoli e provincia 160mila euro di vincite

Il concorso del Lotto di martedì 31 maggio premia di nuovo Pozzuoli, dove sono stati vinti 97.500 euro grazie a tre ambi e un terno (7-21-23).

Come riportato da Agipronews, è l'intera provincia di Napoli ad esser stata baciata dalla fortuna. Un altro giocatore ha infatti vinto ulteriori 11.875 euro, portando il bottino totale della Campania a oltre 109mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 446 milioni da inizio anno.

Bene anche il 10eLotto, con a Napoli un "9 Oro" da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi da inizio anno.